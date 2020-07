Barra do Piraí confirma 509 casos de Covid-19 e 388 recuperados da doença

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 19:06 horas

Dos casos confirmados, seis estão internados

Barra do Piraí – O município contabilizou mais dois casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em 24 horas, chegando ao total de 509. Destes, 388 já estão recuperados da doença, 87 estão em isolamento domiciliar. Ao todo são seis pacientes internados, sendo que são cinco homens de 45, 57, 63, 64 e 69 anos anos, e uma mulher de 62 que estão internados na Unimed e Santa Casa de Barra do Piraí, no HUV de Vassouras, no Hospital Unimed de Volta Redonda e no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa.

O município segue com 28 óbitos confirmados pela Covid-19. Barra do Piraí possui três dos sete leitos de UTI ocupados, sendo um paciente confirmado e dois suspeitos. Já os leitos de clínica médica, dois estão ocupados, sendo um paciente confirmado e um paciente.