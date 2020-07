Barra do Piraí confirma 522 casos de Covid-19 e 413 recuperados pela doença

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 20:34 horas

Barra do Piraí – O município contabilizou mais nove casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 522. Destes, 413 já estão recuperados, 75 estão em isolamento domiciliar, além de seis internados com a doença. Dos internados, três estão em internação particular e três no SUS (Sistema Único de Saúde).

Três homens internados estão na Santa Casa de Barra do Piraí); uma mulher de 62 anos (internada no Unimed Barra do Piraí); um homem de 69 anos (internado na Unimed – VR) e homem de 57 anos (internado no Hospital Santa Maria – BM). Ainda são 28 óbitos confirmados pela Covid-19.

Sobre os novos caso seis mulheres de 23, 24, 26, 30, 33 e 42 anos, além de três homens de 26, 34 e 57 anos.

Barra do Piraí possui 37 leitos clínicos e dez de UTI voltados para tratamento de pacientes da Covid-19. Cerca de quatro leitos clínicos estão ocupados, sendo dois suspeitos e dois confirmados. Já os de UTI, dois estão ocupados sendo que um está com a doença e o outro é suspeito.