Barra do Piraí confirma mais dois óbitos por Covid-19 e total vai a 23

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 17:48 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí confirmou mais dois óbitos decorrentes da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegando ao total de 23. As novas vítimas fatais são uma mulher, de 50 anos, e um homem, de 74, porém a prefeitura não informou mais detalhes sobre os falecidos.

Também foram confirmados mais dois casos, chegando ao total de 305, destes, 266 já estão recuperados. Uma mulher de 28 anos e um homem de 46 são os novos infectados. Barra do Piraí possui 15 pessoas em isolamento domiciliar positivas com a Covid-19, além de uma que está internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) Santa Casa de Barra do Piraí.

A ocupação dos leitos de retaguarda está vazia. Todos os 33 leitos clínicos estão livres. Dos nove leitos de CTI, um está sendo ocupado.