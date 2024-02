Barra do Piraí confirma primeira morte por dengue

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí confirmou, na noite desta quarta-feira (21), a primeira morte por dengue. O óbito foi de uma mulher de 76 anos que morava no distrito da Califórnia. Na cidade, 337 casos são suspeitos, 124 confirmados, além de um óbito.

De acordo com a nota da Secretaria de Saúde, a vítima chegou a ser atendida no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, porém não resistiu. A data da morte foi dia 9 de fevereiro de 2024.

Na nota, a Prefeitura pede que a população intensifique o trabalho de combate aos focos e criadouros do mosquito transmissor.