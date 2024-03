Barra do Piraí confirma quarta morte por dengue

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí confirmou, no início da tarde deste sábado (9), mais duas mortes por dengue na cidade.

Segundo a nota enviada ao DIÁRIO DO VALE, uma das vítimas foi uma mulher de 40 anos, moradora do Belvedere, que morreu na manhã deste sábado (9). A infecção foi confirmada por um por teste rápido NS1.

A outra confirmação de óbito foi uma mulher de 26 anos. O caso estava em investigação desde o dia 25 de fevereiro. Ela era moradora do distrito da Califórnia e estava internada em uma UPA 24 horas de Volta Redonda.

Segundo a prefeitura, Barra do Piraí possui 4 mortes, 906 casos notificados e 424 confirmados da doença, sendo a primeira cidade do Sul Fluminense a decretar Estado de Emergência em Saúde devido à epidemia de dengue.

Até o momento, já são 107.833 casos prováveis da doença em todo o estado, segundo o painel de Arboviroses do Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria estadual de Saúde. Em 2023, o estado do Rio registrou 51.436 casos com 29 óbitos confirmados.

Até este sábado (9), o Estado do Rio de Janeiro registra o total de 29 óbitos por dengue, sendo:

Rio de Janeiro – 4

Magé – 1

Volta Redonda – 4

Cabo Frio – 1

Resende – 4

Barra do Piraí – 4*

Duque de Caxias – 1

Rio das Ostras – 2

Petrópolis – 1

Macaé – 1

Mangaratiba – 1

Angra dos Reis – 1

Paraty – 1

Itatiaia – 1

Três Rios – 1

Cachoeiras de Macacu – 1

*Nota da Redação: Três dos óbitos divulgados pela prefeitura de Barra do Piraí, incluindo o divulgado na última quinta-feira (7), ainda não foram confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde e, por isso, não constam no ‘Painel Arboviroses’, que utiliza dados do Sistema de Informação e Agravos de Notificações, do Ministério da Saúde.