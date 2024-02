Barra do Piraí conquista nota 8,34 no programa Previne Brasil, do Governo Federal

Barra do Piraí – Na busca por aprimorar os serviços de saúde pública, Barra do Piraí conseguiu a 10ª posição no ranking estadual do programa ‘Previne Brasil’ – iniciativa do Governo Federal que redefine a distribuição de recursos para os municípios. O programa adota critérios como pagamento por desempenho e incentivos para ações estratégicas. A informação foi divulgada pela prefeitura nesta quinta-feira (1º).

A avaliação, realizada a cada quatro meses pelo Ministério da Saúde, concedeu ao município a nota 8,34 – o que representa um grande salto, uma vez que, quando ingressou no ‘Previne Brasil’, a cidade tinha nota 2,29. Para a administração municipal, o sucesso pode ser atribuído à dedicação das equipes, estruturação das unidades de saúde e capacitação profissional.

Verônica Tancredo Massa, diretora da Atenção Primária em Barra do Piraí, ressalta que a conquista é fruto de um trabalho coletivo iniciado em 2020. “O desafio persiste, e a busca por qualidade no atendimento à saúde da população é contínua. A ênfase na evolução dentro da Atenção Primária é um elemento crucial para proporcionar um atendimento de qualidade à comunidade”, avaliou, acrescentando que o investimento na saúde primária desafoga hospitais, emergências e, principalmente, cuida da saúde da população de forma preventiva. Para ela, o avanço de Barra do Piraí na classificação não é apenas um reflexo numérico, mas um testemunho do compromisso do governo municipal em promover um sistema de saúde primária eficiente e acessível, garantindo o bem-estar da comunidade.

O Programa

O programa Previne é um modelo de financiamento que altera formas de repasse das transferências para os municípios, que passam a ser distribuídas com base em três critérios: captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas.

A proposta tem como princípio a estruturação de um modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, equipes de saúde bucal, equipes que estão na rua como os agentes comunitários de saúde, entre outros programas.