Barra do Piraí: Cruz Vermelha e Saúde criam rede de atendimento à pessoa idosa

Barra do Piraí – A cidade de Barra do Piraí agora conta com uma rede de proteção à pessoa idosa no município, englobando quatro esferas governamentais: a Cruz Vermelha – Hospital Especializado em Cuidados Prolongados (HECP), a Secretaria de Saúde, o Centro Municipal de Cuidado à Pessoa Idosa e a Atenção Primária. A proposta tem o objetivo de ampliar a assistência para pessoas nesta faixa etária, não somente com atendimento em saúde pública, mas também com aporte multidisciplinar e pós-hospitalar.

De acordo com a prefeitura, a intenção da rede é traçar estratégias de atuação entre o usuário em todas as esferas, seja aquele que é atendido pelo Centro da Pessoa Idosa ou pela filial da Cruz Vermelha em Barra do Piraí. Segundo o gerente administrativo da unidade hospitalar, Ricardo Esperança, o centro – de competência e gerência da Secretaria de Saúde – vai potencializar atenção aos três níveis de assistidos: os idosos robustos, aqueles ativos e autônomos; os intermediários, que atuam com auxílio de dependentes; e os totalmente dependentes.

“Foi feita uma avaliação de que os idosos que saem da unidade hospitalar, como aqui na Cruz Vermelha, acabam indo para suas casas sem uma referência de continuidade de tratamento ou atenção. Hoje, o Brasil é o sexto país com mais idosos do mundo, devendo chegar a ser o segundo em um médio espaço de tempo. Isso acarretará em um estrangulamento do sistema de saúde. Para evitar isso, temos que primar pela prevenção. Para tanto, estamos montando e percebendo a necessidade de uma equipe multidisciplinar, além da médica”, aponta Ricardo.

A interventora da Cruz Vermelha, unidade de Barra do Piraí, América Tereza do Nascimento Silva, comemorou este feito e relembra que a unidade hospitalar – hoje com o nome de Hospital Especializado em Cuidados Prolongados e referenciado pela Secretaria de Estado de Saúde -, já está de portas abertas para promover este elo com o Poder Público.

“O planejamento é para o idoso, que hoje tem seu ponto de apoio no Centro de Especialidades Médicas Albert Sabin. Agora, com a parceria firmada com a Cruz Vermelha, esse elo segue mais firme em favor da população idosa. Como interventora, achei importante, já que nosso hospital – por ser de especialidade em cuidados prolongados – e nossas equipes, tanto médica quanto todas as demais, estão capacitadas para esses cuidados. Temos muito a agradecer à Prefeitura de Barra do Piraí por nos dar a oportunidade de trabalharmos para esta faixa etária”, frisa América.

Já o secretário de Saúde, Thadeu Pedroso, explicou como será direcionado este organograma de atendimentos. Agora, com essa rede, segundo o chefe da pasta, o Centro de Cuidado à Pessoa Idosa será o elo entre o hospital e essa população. Assim, a Atenção Primária dará continuidade ao tratamento dirigido pelo Centro após a alta hospitalar.

“O Centro da Pessoa Idosa ‘orquestra’ esse movimento após a saída daquela unidade. A Saúde delibera e ordena o serviço para a assistência a esta classe, como, por exemplo, serviços posteriores como o recebimento de remédios e demais insumos na Farmácia Municipal. Além disso, por meio da Atenção Primária, todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família buscarão dados que possibilitem estes cuidados. Firmamos mais uma parceria para os moradores de Barra do Piraí”, acredita.

O prefeito Mario Esteves comentou a respeito da formação deste elo, apontando como o Poder Público foi importante para a consolidação de projetos neste nível. “A administração municipal promoveu a intervenção nos três hospitais da cidade, tirando o caos instalado em 2016. Somente desta forma, hoje, a população barrense é capaz de ser assistida com decência. Temos provas de pontos positivos na gerência no Maria de Nazaré – onde o barrense voltou a nascer -; na Santa Casa, onde entregamos de volta para a irmandade sem a iminência de fechar; e na Cruz Vermelha – agora um espaço referenciado pelo Governo do Estado. Investir em saúde é pensar de forma coletiva no amanhã de sua população”, arremata o prefeito.