Barra do Piraí dá prosseguimento à ‘Operação Tapa Buracos’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2022, 17:02 horas

Barra do Piraí – Nesta semana, a Prefeitura de Barra do Piraí deu prosseguimento a “Operação Tapa Buracos” em várias localidades do município. Os trabalhos buscam conservar as vias e evitar acidentes, oferecendo à população uma maior segurança e eficiência para transitar entre as áreas da cidade.

Dentre os bairros contemplados pela iniciativa, até o momento, estão: Parque Santana, Bairro São João, Boca do Mato, Centro – assim como suas proximidades, entradas e saídas –, além do distrito da Califórnia.

O secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Nascimento, comentou a respeito da realização de todo o projeto, reforçando seu objetivo em prol dos munícipes. “No momento, estamos esperando a licitação de um item que é o CAP, Cimento Asfáltico de Petróleo, que produz a massa asfáltica. Então, para minimizarmos os problemas causados por esses buracos, o prefeito Mario Esteves com toda sua força e determinação, juntamente com a secretaria, conseguiu, através de uma parceria com o Governo Estadual, caminhões de massa fria para o asfalto. Com isso, estamos realizando as atividades de Tapa Buraco com os servidores e com recursos próprios, buscando sempre fazer o melhor para a população”, afirma Rodrigo

Mario Esteves aponta para a grande importância de serviços como esse e reitera seu compromisso com atividades que tem a capacidade de potencializar a qualidade de vida da população. “De fato é de suma importância que nós façamos todo o possível para manter as vias da cidade na melhor condição. Afinal, com isso, tanto os motoristas quanto os pedestres não enfrentarão grandes problemas para irem e virem dentro de nosso município. Ações como essa devem sempre estar em pauta, pois elas certamente cooperaram para o bem-estar e para uma maior qualidade de vida dos cidadãos barrenses”, finaliza o Prefeito.