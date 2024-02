Barra do Piraí dará desconto de 10% no pagamento do IPTU 2024

Barra do Piraí – A prefeitura comunica que o período destinado ao pagamento do IPTU 2024 já está vigente. Os carnês estão sendo enviados para as residências e chegarão a todos os destinatários nos próximos dias. Este ano, segundo a administração municipal, o vencimento do IPTU será 10 de março – até esse dia, o contribuinte pode ter 10% de desconto. O pagamento pode ser feito, até a data do vencimento, em diferentes modalidades e em diversos locais.

“O IPTU, assim como todos os demais impostos municipais, compõe a receita tributária de Barra do Piraí e são responsáveis por garantir que a prefeitura custeie os serviços básicos no município. Devido a isso, o seu pagamento é de grande importância, pois os recursos arrecadados são revertidos para o benefício de todos os munícipes, tais com: investimentos em segurança, iluminação, asfaltamento, dentre outros”, disse o secretário de Fazenda, Oswaldo Wilson Pinto.

Ele também atentou para a importância de manter o endereço atualizado. “O IPTU é pago pelo proprietário do imóvel ou pela pessoa que tem a posse dele. Além disso, é de grande importância manter o cadastro imobiliário atualizado, inclusive o endereço de correspondência, para que seja possível receber o carnê em casa”, explicou Oswaldo.

O prefeito Mário Esteves frisou a importância do pagamento do imposto. “O IPTU é um imposto muito importante para o município. Então, especialmente nessa época do ano, é muito relevante mostrar o que ele representa na vida dos barrenses”, concluiu o prefeito.

A prefeitura reforça que para aqueles que por algum empecilho não receberem o carnê do IPTU, os boletos para pagamento estarão disponíveis no portal da prefeitura (www.barradopirai.rj.gov.br) e nos guichês de atendimento ao público na sede do poder municipal (Travessa Assumpção, 69 – Centro).