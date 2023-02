Barra do Piraí: Defesa Civil alerta para cheia do Rio Paraíba do Sul - Diário do Vale

Barra do Piraí: Defesa Civil alerta para cheia do Rio Paraíba do Sul

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 14:27 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí informou nesta segunda-feira (27) que houve um vertimento de água na Usina de Funil durante a última noite, fazendo com que fosse registrado um aumento nas vazões do Rio Paraíba do Sul. O rio já estava com o nível mais elevado na região devido às chuvas recentes.

A Defesa Civil relatou que permanece monitorando os níveis e que os moradores devem permanecer em atenção. O contato com a Defesa Civil pode ser feito por meio do número 2444-5750 ou com os outros meios oficiais da prefeitura.