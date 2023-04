Barra do Piraí: Desconto no pagamento em cota única acaba nesta segunda

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 12:18 horas

Barra do Piraí – Quem mora ou tem imóvel em Barra do Piraí tem até esta segunda-feira (10) para pagar o IPTU em Cota Única, segundo a prefeitura. Os que optarem por esta modalidade de pagamento terão 10% de desconto. Para imprimir a segunda via do carnê online, basta acessar barradopirai.rj.gov.br.