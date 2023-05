Barra do Piraí: ‘Dia D da Vacinação’ aplica mais de 2.500 doses contra Influenza e a Covid-19

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 16:28 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promoveu o “Dia D da Vacinação”, das 8 às 13 horas, no sábado (6). O foco do evento foi a imunização contra a Covid-19 e a Influenza. Ao todo foram aplicadas 2.783 doses, em atividades que ocorreram em 22 pontos da cidade, dentre eles a Praça Nilo Peçanha, no Centro, o Posto de Saúde Albert Sabin, no bairro Santana, e as unidades básicas de saúde.

Durante o mutirão foram aplicadas 1.675 doses da vacina da Influenza e 1.108 da Covid bivalente em uma ação que reuniu 135 trabalhadores. As vacinações seguem por todo mês na cidade através da campanha municipal, “Vacinação em dia”.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comentou sobre a importância do atendimento constante à população. “No sábado, os agentes da rede de saúde municipal deram seguimento à campanha de vacinação com o “Dia D”. É fundamental que a população em geral e, em especial, os idosos, estejam em dia com o calendário de imunização. As vacinas salvam vidas e devemos fazer a nossa parte”, afirmou o prefeito.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, ressaltou sobre o trabalho realizado pelos profissionais da Secretaria de Saúde e também parabenizou a população pela busca pela imunização. “O sábado foi um sucesso, os servidores da Saúde fizeram um excelente trabalho e, além deles, a empolgação dos barrenses em comparecer para tomar a vacina tornou o dia mais especial. Em maio, estamos focados na luta contra o coronavírus e a gripe, propagando para todos a importância de dar continuidade a imunização”, elogia o secretário.