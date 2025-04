Barra do Piraí distribui carteiras de identificação para pessoas com autismo

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Assistência Social de Barra do Piraí promoveu a entrega de Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A ação foi realizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro da cidade, na última semana.

A CIPTEA foi instituída pela Lei Romeo Mion (13.977/2020) e tem como objetivo garantir o acesso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista a seus direitos nos serviços públicos e privados, além de atendimento prioritário. A carteira contribui para a identificação da pessoa com TEA e facilita o acesso à assistência.

A iniciativa integra a programação do Mês Azul, em Barra do Piraí, organizada pela prefeitura em parceria com mães atípicas, instituições e projetos voltados ao tema.

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou o compromisso da gestão com as pessoas com TEA.

“Este não é um mês de festa, é um mês de conscientização. Toda pessoa com TEA tem direitos, e a Assistência Social está comprometida com o desenvolvimento de políticas públicas que garantam o acesso aos serviços”, afirmou.

Durante o encontro, além da entrega das carteiras, a equipe da Assistência Social ofereceu orientações sobre os direitos das famílias, as redes de atendimento e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).