Barra do Piraí divulga calendário de vacinação da Pfizer baby contra Covid-19 - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 18:03 horas

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, continua dando andamento no processo de vacinação na cidade contra a Covid-19. A ação, iniciada nesta quarta-feira (4), ocorrerá neste mesmo dia da semana, das 8h às 15h, e é destinada a crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. O imunizante é da fabricante Pfizer baby e está sendo realizado no posto de saúde Albert Sabin – Rua Angélica, n° 38, Nossa Senhora de Santana.

O secretário interino de Saúde, Dione Caruso, aproveitou para comentar sobre como a Secretaria está constantemente buscando vacinar toda a população, não só contra o coronavírus, mas também diversas outras doenças.

– A Secretaria de Saúde não mede esforços para disponibilizar vacinas à população. E, hoje, mais do que nunca, é vital relembrar o quão importante é o ato da vacinação.

O prefeito Mario Esteves parabenizou a todos da Secretaria de Saúde pelo trabalho e apontou a importância da constância dos serviços que envolvem a área da vacinação.

– Desde o início da pandemia, a Saúde vem fazendo um excelente trabalho em relação à vacinação contra Covid-19. Estar a todo o momento trabalhando para ofertar serviços em prol do bem-estar dos barrenses sempre foi foco do governo e continuará sendo – finaliza o chefe do Executivo.