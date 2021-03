Barra do Piraí divulga calendário vacinal para os próximos 11 dias

Matéria publicada em 24 de março de 2021, 09:37 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí através do Departamento de Vigilância em Imunização, divulgou o novo calendário vacinal para os próximos 11 dias, englobando o final de março e a primeira quinzena de abril.

A imunização acontece no Posto Albert Sabin, no bairro Nossa Senhora de Santana, a partir das 8 horas, e será destinada às faixas etárias de 75 a 78 anos. Vale lembrar que não é preciso pegar senha e nem tão pouco formar filas durante estes dias.

Segundo a prefeitura, o novo calendário foi criado em reunião na terça, 23, pela equipe técnica, composta pelo secretário de Saúde, Wagner Teixeira; a diretora de Vigilância em Saúde, Irineia Sant’Anna Rosa; a diretora da Atenção Básica, Verônica Tancredo Massa; a diretora da Saúde Coletiva, Daniele Mendes e Silva; e a coordenadora de Imunização, Renata Carolina Alves Soares Vieira.

De acordo com Wagner Teixeira, o encontro se deu para agilizar o processo de divulgação da vacinação, caso haja, ou não, o chamado “feriadão”, proposto pelo Governo do Estado. O chefe da pasta ressaltou que, mesmo que seja decidido pelo recesso, a Secretaria de Saúde, bem como os seus departamentos, ligados à vacinação, “não vão parar”.

“Nossa meta é continuar vacinando. Portanto, já na segunda, 29, vamos continuar baixando as idades. Estamos lentos? Sim, mas com controle sobre nossas vacinas. Estamos contando com as que têm nos estoques direcionados pelo Governo do Estado. Não vamos sair fazendo estripulias, como em algumas cidades, onde muita gente – por pouco – ficou sem a segunda dose. Estamos trabalhando dentro de um planejamento e vamos cumprir. Haverá vacinação na próxima semana, com exceção da Sexta-Feira da Paixão, por motivos óbvios”, frisou o secretário.

Segue o calendário no Posto Albert Sabin

29/03 = 78 anos

30/03 = 78 anos

31/03 = 77 anos

01/04 = 77 anos

02/04 = Feriado

05/04 = 77 anos

06/04 = 76 anos

07/04 = 76 anos

08/04 = 76 anos

09/04 = 75 anos

12/04 = 75 anos

13/04 = 75 anos