Barra do Piraí divulga programação de Carnaval nos distritos

Barra do Piraí – A festa do “Badopi Folia” também irá animar os foliões nos distritos de Ipiabas, Vargem Alegre e Complexo da Califórnia com diversos shows e DJs.

Em Ipiabas, do dia 10 ao dia 13 de fevereiro, acontece o “Rock Folia” no espaço de shows da Estação Ferroviária. Todos os dias de evento seguem a mesma programação, começando com Sandro DJ, seguido por Chi Rock Folia e finalizando com Chat Folia. A festa começa a partir das 20h, com exceção do último dia (13), que começa mais cedo, às 18h.

O secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges, comentou sobre o estilo que o Rock Folia carrega, misturando gêneros musicais em ritmo de folia.

“Essa união do charme do rock com a alegria do samba é a cara de Ipiabas. O Carnaval é de grande importância. Celebrações como essa, têm potencial para atrair a atenção nacional. A cobertura da mídia e a promoção desse evento pode impulsionar o reconhecimento da região, atraindo um público mais amplo e diversificado”, afirma Jair.

Em relação ao Complexo da Califórnia, no dia 9, o distrito recebe a festa a partir das 20h, com DJ Samuca e show do Jorge Moreno e Banda. Já em Vargem Alegre, do dia 9 ao dia 13, a folia começa às 21h, com o DJ Neimar, responsável pela noite. Vale lembrar também que, o clássico “Bloco das Piranhas” do distrito sai dia 9, às 20h.

Para o prefeito Mario Esteves, a promoção do Carnaval nos distritos é uma forma de fortalecer os laços comunitários e beneficiar o comércio local.

“As festas de Carnaval nos distritos promovem um senso de coletividade e integração comunitária. Em locais como esse, onde as relações entre os residentes muitas vezes são mais próximas, celebrar o Carnaval proporciona uma forma de fortalecer laços sociais. Além disso, as festas em Ipiabas, Vargem Alegre e Califórnia podem impulsionar o comércio local. Essa é uma chance dos estabelecimentos como mercados, restaurantes e lojas se beneficiarem do aumento de clientes durante as festividades”, finaliza o prefeito.

Confira a programação:

COMPLEXO DA CALIFÓRNIA

09/02

20:00 – DJ Samuca

22:00 – Jorge Moreno e Banda

01:00 – Encerramento

IPIABAS – ROCKFOLIA

10/02

20:00 – Sandro DJ

21:00 – Chi Rock Folia

23:00 – Chat Folia

01:00 – Encerramento

11/02

20:00 – Sandro DJ

21:00 – Chi Rock Folia

23:00 – Chat Folia

01:00 – Encerramento

12/02

20:00 – Sandro DJ

21:00 – Chi Rock Folia

23:00 – Chat Folia

01:00 – Encerramento

13/02

18:00 – Sandro DJ

20:00 – Chi Rock Folia

23:00 – Chat Folia

01:00 – Encerramento

VARGEM ALEGRE

09/02

20:00 – Bloco das Piranhas

21:00 – DJ Neimar

01:00 – Encerramento

10 a 13/02

21:00 – DJ Neimar

01:00 – Encerramento