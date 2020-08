Barra do Piraí divulga resultado das testagens em massa de Covid-19 em idosos

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 19:16 horas

Das 182 amostras coletadas, uma testou positivo para o novo coronavírus

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí divulgou os resultados das testagens em massa para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que ocorreram nos dias 1º e 08 deste mês, na Exposição Agropecuária de Barra do Piraí. Segundo a prefeitura, dos 182 exames coletados, um se tornou caso positivo do novo coronavírus.

O boletim epidemiológico desta terça-feira (11), destacou que quatro mulheres de 34, 39, 55 e 58 anos, além de um homem de 32 anos testaram positivo para Covid-19, em Barra do Piraí, chegando ao total de 752. Destes, 678 estão recuperados, 21 em isolamento domiciliar, oito internados ,além de 45 óbitos causados pela doença.

Sobre as internações são: mulher de 55 anos (internada no Hospital Santa Maria – BM), mulher de 56 anos (internada na Unimed BP), homem de 77 anos (internado Unimed BP), mulher de 74 anos (internada na Santa Casa BP), homem de 78 anos (internado no HRZA), homem de 46 anos (internado no HRZA), homem de 43 anos (internado no HRZA) e homem de 55 anos (internado no Hospital Escola de Valença).

Dos 30 leitos clínicos para tratamento de Covid-19 possui seis moradores com suspeitas da doença e um confirmado com a doença. Já dos dez leitos de UTI nenhum está sendo ocupado por moradores com suspeita ou confirmação por coronavírus.