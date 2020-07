Barra do Piraí divulga resultado dos 600 testes rápidos para Covid-19 realizados no último fim de semana

Matéria publicada em 3 de julho de 2020, 19:29 horas

Dos 600 testes rápidos, 66 deram positivos e 534 negativos para coronavírus

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí divulgou o balanço dos testes rápidos para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus que foram realizados no ultimo fim de semana, nos dias 27 e 28 de junho, nesta sexta-feira (03). De acordo com a prefeitura, foram realizados 600 novos testes, sendo que 66 testaram positivos e 534 negativos para o coronavírus.

No dia 27 de junho foram feitos 300 exames, destes 20 deram positivos e 280 negativos. Dos casos confirmados, dez já se recuperaram. Já no dia 28 de junho, dos outros 300 exames realizados, 46 testaram positivo e nove já estão recuperados.