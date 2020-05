Barra do Piraí e DER iniciam conservação de estradas rurais

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 09:41 horas

Barra do Piraí – A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e o DER (Departamento Estadual de Estradas e Rodagens) iniciaram um ciclo de conservação em estradas vicinais, não pavimentadas, totalizando cerca de 23km de extensão. Os trechos recuperados compreendem as RJs 141 e 143, rodovias que são de competência do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Serão realizados serviços de aberturas de valas, canaletas naturais, trabalhos de limpeza, para escoamento adequado de águas pluviais; bem como acerto, nivelamento e compactação de solo com aplicação de agregado siderúrgico em trechos que tenham necessidade.

Na RJ-141, estrada que liga Dorândia a São José do Turvo, serão recuperados 16,5 mil metros de extensão. Já na RJ-143, que corta São José do Turvo, com limites de Conservatória, em Valença, até Amparo, em Barra Mansa, serão feitos trabalhos de aproximadamente sete mil metros de extensão.

Serão disponibilizados duas retroescavadeiras, motoniveladora, rolo compactador, caminhões basculantes, mão de obra manual e supervisão técnica para auxiliar nos serviços.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Nascimento, o DER se comprometeu em colocar mais equipamentos necessários, além de mão de obra manuel extensa já no local supervisão técnica.

– Eles ficaram, também, em tentar conseguir volume considerável de agregado siderúrgico para que este trabalho seja ainda melhor e tenha ampla durabilidade – concluiu o secretário.