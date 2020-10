Barra do Piraí e Pinheiral registram novas mortes por Covid-19

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 07:57 horas

Barra do Piraí e Pinheiral – Municípios registram novas mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo os últimos boletins epidemiológicos divulgados pelas prefeituras. Em Barra do Piraí, a 65ª vítima fatal foi um idoso, de 66 anos. Já em Pinheiral, o 18º óbito por Covid-19 foi de um homem, de 42 anos, que estava internado em um hospital fora do município.

Barra do Pirái tem 50 casos ativos de Covid-19, sendo que 47 estão em isolamento domiciliar e três internados no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda. Os internados são duas mulheres, de 46 e 54 anos, e um homem de 71. Ao todo já foram registrados 1.166 casos confirmados e 1.051 recuperados no município.

Já Pinheiral registra 10 casos ativos de coronavírus, que estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Destes, oito estão em isolamento domiciliar e dois permanecem internados em hospitais de outros municípios. Ao todo dos 549 casos confirmados no município, 521 já se recuperaram da Covid-19.