Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 14:29 horas

Sul Fluminense – Dois municípios da região Sul Fluminense estão oferecendo novas oportunidades de emprego para seis profissões, através do Sine (Sistema Nacional de Emprego). Há vagas em Porto Real e Barra do Piraí e interessados devem enviar o currículo pela internet ou entregá-lo presencialmente, conforme as especificidades de cada unidade do Sine.

Em Barra do Piraí, as oportunidades são para Coordenador de Rebarbação e Rebarbador. Interessados devem se cadastrar das 8h30 às 16h30, na sede do Sine, na Travessa Assunção, n° 45, no Centro, ao lado da prefeitura. É preciso levar currículo, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e número do PIS.

Para informações sobre as especificações das vagas, os candidatos podem ligar para o telefone (24) 2443-1254.

Já em Porto Real, as oportunidades de emprego estão disponíveis para: Ajudante de Oficina, Eletricista Automotivo, Mecânico Automotivo e Motorista com carteira D.

Os candidatos devem enviar os currículos para o e-mail [email protected], com o nome da vaga no assunto da mensagem.

Além disso, o candidato pode deixar o currículo da sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, na Rua Estevam Pederassi, 164, Centro.