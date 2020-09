Barra do Piraí e Porto Real registram novos óbitos por coronavírus

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 07:59 horas

Barra do Piraí e Porto Real – Municípios confirmaram novos óbitos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nos boletins epidemiológicos de terça-feira (29). Em Barra do Piraí, a vítima fatal foi um morador, de 54 anos, chegando ao total de 61 mortes desde o começo da pandemia. Já em Porto Real, foi registrado o 20º óbito por Covid-19, sendo que a vítima fatal foi de um homem de 84 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Barra Mansa e seu falecimento ocorreu no último sábado (26).

Barra do Piraí

Ainda segundo o boletim divulgado pela prefeitura, Barra do Piraí possui 50 casos ativos em todo município. Ou seja, dos 1.064 casos confirmados, 953 já se recuperaram do coronavírus, 43 estão em isolamento domiciliar, além de sete internados.

Dos internados, dois são homens (57 e 75 anos) e cinco mulheres (de 42, 51, 55, 59 e 88 anos). Eles estão internados no Hospital Regional Zilda Arns (Volta Redonda) e no Hospital Santa Maria (Barra Mansa).

Porto Real

Já em Porto Real, são 422 casos confirmados, sendo que 380 já se recuperaram da doença, 22 estão em isolamento domiciliar. Em análise, são 40 moradores aguardando resultados dos exames, sendo que um está internado e 39 em isolamento domiciliar.

Ao todo foram realizados 1.816 testagens, sendo que 1.394 testaram negativo por Covid-19.