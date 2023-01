Barra do Piraí entra em estado de emergência por causa das chuvas - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 07:22 horas

Neste início de ano, 52 moradores do Lago Azul precisaram ser alojados na Escola Cortines Cerqueira, devido à cheia do Rio Paraíba do Sul

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, assinou um decreto que determinou Estado de Emergência em certas áreas do município afetadas pelas chuvas intensas dos últimos dias. O fato ocorreu após as consequências causadas aos habitantes em decorrência do aumento das chuvas que desencadearam deslizamentos de terras, inundações, alagamentos e danos em áreas públicas e privadas em vários bairros, em especial as áreas relacionadas, afetando substancialmente a população.

A Secretaria de Assistência Social chegou a auxiliar neste início de ano, 30 famílias do bairro Lago Azul, atingidas pelas cheias do Rio Paraíba do Sul. Em parceria com a Secretaria de Defesa Civil, 52 pessoas foram alojadas na Escola Municipal Cortines Cerqueira.

Sobre a situação, o prefeito afirmou que sempre buscará auxiliar a população nas mais diferentes instâncias e que o Governo Municipal está fazendo o máximo possível para ajudar os moradores dos locais afetados pelas tempestades.

– As ocorrências são favoráveis à declaração de situação de Emergência. Com isso, nós poderemos aumentar ainda mais os nossos esforços, sempre tendo como foco o auxílio a todos os barrenses afetados. Ao longo das últimas semanas, várias secretarias vêm trabalhando incansavelmente com o objetivo de aplacar os danos causados. Agora, por meio de ações realizadas em outra instância, vamos mais além – disse o prefeito.

O Estado de Emergência abrange algumas ruas das seguintes localidades: Belvedere, Lago Azul, Arthur Cataldi, Oficinas Velhas, Caieira Velha, Roseira, Ponte do Andrade, Caixa D’Água Velha, Santana de Barra, Química, Nossa Senhora Santana, Morro do Gama, Santa Bárbara, Muqueca, Chalet, Boca do Mato, Novo México, Boa Sorte, Distrito de Califórnia da Barra, bairro Califórnia, Bairro de Fátima, Comunidade Santo Antônio e Distrito Ipiabas.