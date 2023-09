Barra do Piraí espera cerca de 10 mil pessoas para assistir ao Desfile Cívico de 7 de Setembro

Barra do Piraí – O Desfile da Independência em Barra do Piraí deve atrair milhares de pessoas para ruas do Centro da cidade, espera a prefeitura local. Com a participação de cerca de 40 unidades de ensino, sem contar com instituições privadas e de segurança, como a Polícia Militar e a Guarda Municipal, estão sendo esperadas mais de 10 mil pessoas no dia do evento, que acontece na Avenida Governador Portela. O hasteamento dos pavilhões Nacional, Estadual e Municipal acontece às 8 horas, no obelisco da Praça Pedro Cunha, o Largo da Feira, também no Centro.

O grande mote do evento, segundo o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa, é envolver os alunos de todas as três redes de ensino. Este anos, disse, a ideia é “fechar com chave de ouro” o projeto ‘Do Vale do Café ao Metaverso’, que tem como objetivo relembrar os tempos da economia cafeeira, em que a cidade era um dos entroncamentos de comércio e economia “girava em torno” deste produto; e, em paralelo, com o advento da inteligência artificial.

“Barra do Piraí tem esse mérito: contar histórias do seu passado de glórias e que, por conta do giro econômico, foi mudando. Respeitamos o passado, mas não ficamos presos nele. Depois de passar pela industrialização, tivemos o avanço do comércio e agora é hora de pensar no futuro através da inteligência artificial ou realidade aumentada. Os avanços tecnológicos precisam ser estudados, tanto em sala de aula quanto dentro de casa. E, por conta disso, vamos comemorar a independência com este tema, debatido nas escolas durante um ano”, disse Wanderson.

O prefeito Mario Esteves aposta no sucesso do desfile em Barra do Piraí, tanto pela participação recorde de instituições públicas e privadas quanto pela retomada dos desfiles. “Ficamos muito tempo sem desfiles, mas tudo foi retomado no ano passado, quando já tivemos uma presença maciça da população no Centro. Em março, isso se repetiu no aniversário da cidade. É uma comemoração de trabalhadores e trabalhadoras que pensam num país cada vez melhor. E, em nosso município, a festa será excelente”, aposta Esteves.