Barra do Piraí está há quatro dias sem confirmar óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 18:43 horas

Barra do Piraí – Município se aproxima dos 800 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (14). Dos 780 casos confirmados 704 já estão recuperados da doença, 25 em isolamento domiciliar, além de seis pacientes internados com a Covid-19. Barra do Piraí não confirma óbitos pela doença há quatro dias, desde o dia 10, última segunda-feira, mantendo-se no total de 45.

Sobre as internações são: mulher de 55 anos (internada no Hospital Santa Maria – BM), mulher de 56 anos (internada na Unimed BP), homem de 77 anos (internado Unimed BP), mulher de 74 anos (internada na Santa Casa BP), homem de 78 anos (internado no HRZA) e homem de 55 anos (internado no Hospital Escola de Valença).

Os novos casos são três mulheres de 20, 28 e 46 anos, e quatro de 32, 34 e 52 anos. Todos residem na Califórnia.