Barra do Piraí estimula o empreendedorismo com o projeto “Aprendiz do Sucesso”

Barra do Piraí – A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí está cedendo um espaço no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, que abriga a Secretaria de Turismo e Cultura, para o projeto social “Aprendiz do Sucesso”. Em uma parceria entre a Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro), IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, têm como objetivo de capacitar jovens de baixa renda do Estado do Rio de Janeiro para o empreendedorismo. As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas no próprio centro cultural, entre os dias 17 e 30 de abril, das 10 às 18 horas.

O secretário interino de Turismo e Cultura, Wagner Aiex, comenta sobre os benefícios desse projeto.

“Pelo fato de o espaço da secretaria já ser apropriado para lecionar aulas, nada mais justo do que esse projeto acontecer aqui. Ao todo, até mil jovens com idade entre 18 e 29 anos serão estimulados e preparados para montar o seu próprio negócio. Com isso, conseguiremos aumentar a possibilidade de geração de renda”, aponta o secretário.

O projeto “Aprendiz do Sucesso” terá núcleo em oito municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Seropédica, Teresópolis e Valença.

O prefeito Mario Esteves comenta sobre os proveitos que podem ser retirados desse curso.

“O “Aprendiz do Sucesso” é um projeto de extrema relevância por ser direcionado à população de baixa renda. Incentivar o estímulo empreendedor na população é essencial e projetos como esse abrangem uma variedade de tópicos importantes, como gestão financeira, marketing, desenvolvimento de produtos, liderança e muito mais. O processo de aprendizado em um curso de empreendedorismo pode ser muito inspirador e motivador”, aponta o prefeito.