Barra do Piraí: evento reúne prefeito e professores na abertura do ano letivo - Diário do Vale

Barra do Piraí: evento reúne prefeito e professores na abertura do ano letivo

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 17:00 horas

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves reuniu mais de 1.200 profissionais da Educação para um café da manhã na abertura do ano letivo em Barra do Piraí nesta terça-feira (07). Os mais de nove mil alunos da rede municipal voltam às aulas na quarta-feira (08).

Durante o evento, o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa, reafirmou o compromisso do município com a “promoção e o incentivo de um ensino público de qualidade”.

“A valorização dos profissionais da educação será promovida por meio de atos responsáveis e dentro da realidade econômica do município de Barra do Piraí, ao passo que, desta forma, possamos, gradativamente, equalizar a remuneração destes trabalhadores com o piso nacional.

Outras ações apontadas pelo secretário, que estão sendo tratadas pela Secretaria de Educação são: a aquisição de uniforme escolar para os alunos; a aquisição de kit-escolar; atividades alternativas fora do ambiente escolar, como passeio a diferentes parques; atividades no contraturno, como aulas de dança, música, teatro e outros; e premiar o aluno com um bom desempenho escolar conforme o projeto de lei “Aluno Destaque”.

“Neste ano, também estaremos premiando o professor com uma viagem a nível internacional, conforme as regras estabelecidas pelo Projeto de Lei ‘Professor Marilon’, que será votado na Câmara Municipal e que leva o nome de um dos maiores educadores da cidade nos últimos tempos. Também, cada professor receberá um notebook para o desempenho de suas funções”, aponta Wanderson.

O prefeito Mario Esteves ratificou a importância da Educação na mudança comportamental dos alunos. Segundo o chefe do Executivo, existem desafios a serem alcançados, mas o potencial de cada membro que faz parte da engrenagem desta pasta, que recebe mais de 30% do orçamento municipal, é admirável. Mario apontou que o ano não será fácil, mas que a “sala de aula é um local de mudança de pensamentos”.

“Eu confio numa Educação de qualidade. É a primeira forma de socialização do ser humano; não devemos nunca desmerecer o potencial da sala de aula. Estamos buscando o melhor para professores, alunos e demais membros desta classe, que merecem o nosso respeito. Para tanto, os nossos esforços são fundamentais para que todos os projetos saiam do papel. Um dos primeiros passos foi anunciar a reforma paralela de mais quatro escolas, o ensino integral e os projetos de nova estrutura organizacional e ainda temos muito pela frente”, frisa Mario Esteves.