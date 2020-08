Barra do Piraí fará imunização contra sarampo até o dia 31

Matéria publicada em 18 de agosto de 2020, 16:54 horas

Barra do Piraí – A campanha de vacinação contra o sarampo continua ocorrendo no município de Barra do Piraí desde o dia 11 de agosto até o dia 31 do mesmo mês, nas unidades de saúde. O público-alvo são adultos de 20 a 59 anos. Para diminuir o risco de disseminação devido a pandemia da Covid-19, as unidades estão trabalhando com sistema de senhas e agendamento prévio.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, Irinéia Sant’Anna Rosa informou que a vacinação contra o sarampo é importante, principalmente, para a população barrense, pois é uma forma de manter as pessoas mais seguras neste momento de pandemia.

– A população se mantém mais saudável e é menos um risco que corre, já que estamos passando pela Covid. As pessoas não podem se desligar do sarampo por isso, porque é uma forma de autocuidado e proteção também para este momento. O momento é delicado, mas a saúde deve estar sempre em primeiro lugar. É uma oportunidade de manter o corpo seguro de doenças – completou.

A vacina é a única medida preventiva eficaz contra o sarampo, pois é uma doença viral, infecciosa aguda, causada por um vírus, que pode ser fatal. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra, de diversas maneiras. Pode ser por gotículas respiratórias no ar (tosse ou espirro), por saliva (beijos ou bebidas compartilhadas), por toque em uma superfície contaminada (cobertor ou maçaneta), por contato com a pele (apertos de mão ou abraços) ou até mesmo de mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação.

Influenza

De acordo com a Secretaria de Saúde, a vacina contra a Influenza (gripe) ainda está disponível e liberada nas unidades de saúde para todas as idades. Inclui crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes e puérperas.