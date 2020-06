Barra do Piraí fará testagem em massa para Covid-19 no fim de semana

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 14:13 horas

Serão 600 testes realizados no sistema drive thru, na Praça Nilo Peçanha, no Centro, de 9h às 14h

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí promoverá uma nova fase de testagens em massa para Covid-19 no próximo final de semana. Serão 600 testes disponibilizados no sistema drive thru, com um teste por veículo, na Praça Nilo Peçanha, de 9h às 14h, no sábado (27) e no domingo (28). De acordo com a prefeitura, os 300 primeiros a chegarem, a cada dia, serão testados com coletas de sangue. O resultado não sairá no mesmo dia e as pessoas devem ficar em isolamento social por três dias.

O secretário de Saúde, Juberto Folena de Oliveira Júnior, explicou que o objetivo desta segunda fase é para fazer o cruzamento de dados por bairro e faixa etária, e, assim, tentar conter o avanço do novo coronavírus no município, com estratégia e planejamento.

– A primeira testagem acusou 150 pessoas, que haviam passado pelo contágio, onde, muitas delas, não apresentaram sintoma algum, mas possuíam os anticorpos. Mesmo obtendo todos esses parâmetros, deu pra traçar, dentro do Plano de Ação de Combate ao Novo Coronavírus, dados científicos, que mostraram como iríamos seguir. E, parece que, até aqui, estamos indo no caminho certo. Por isso, esse novo momento – destacou o secretário.

Pelo sistema drive thru, os moradores poderão se encaminhar até a Praça Nilo Peçanha e, após estacionar, vai saltar do veículo e permitir a coleta sanguínea, após análise clínica. Além disso, apenas um ocupante por veículo poderá ser testado, e por ordem de chegada.

– Tem muita gente querendo testar. Porém, não podemos atender a todos. No entanto, esses testes, repetindo, servem como parâmetro. Todos os que passarem por ele, obrigatoriamente, terão que ficar por 72 horas em casa, em isolamento domiciliar. Sabemos que, para este vírus, ainda, não há cura e nem vacina que o previna. Portanto, pedimos a todos que fiquem em casa – concluiu o secretário.