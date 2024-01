Barra do Piraí faz investimentos em obras e infraestrutura no Complexo da Califórnia

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí tem priorizado investimentos nos distritos do município. O da Califórnia, por exemplo, tem passado por transformações estruturais que visam a melhorar a qualidade de vida, acessibilidade e conforto dos moradores.

No que diz respeito à mobilidade urbana, o poder público realizou a pavimentação nas ruas A,B,C,D e E, Presidente Costa e Silva (hoje chamada de Luiz Roberto Coutinho) e rua 10 e 01, com acesso ao bairro São Luís da Barra. No total, aproximadamente 3 km foram asfaltados no distrito. Além disso, foi feita uma galeria na estrada União. Quanto à área da Saúde, em 2021 foi inaugurada a Estratégia da Saúde da Família João Elias Guedes (ESF) com equipamento de ponta, clínica médica, raio-x, consultório odontológico e outras estruturas que seguem o padrão de qualidade das outras ESFs reconstruídas

Duas instituições de ensino também foram completamente reformadas e padronizadas. A primeira foi a Creche Sementinha do Amanhã, com capacidade de atender mais de 300 crianças. Em 2023, chegou a vez do Jardim de Infância Mailde Amorim Braga (antigo Peixinho Dourado), que, além de uma quadra coberta, recebeu melhorias e ampliação de suas salas de aula, refeitório, cozinha e salas dos professores, da direção, informática e leitura.

Outra obra feita na Califórnia foi a construção do Departamento de Polícia Ostensiva (DPO), inaugurado para dar suporte às operações policiais e garantir mais segurança para a população. Mais recentemente, a prefeitura revitalizou a avenida Luiz Roberto Coutinho através de um projeto que inclui ciclofaixa, iluminação, padronização dos quiosques e dos banheiros e a reforma da quadra sintética.

“Nesses últimos oito anos, o poder público deu um destaque especial para os distritos. Todos sabem que, historicamente, muitos deles foram deixados em segundo plano e assim passaram por dias turbulentos. Desde 2017, a prefeitura vem agindo com dedicação, compromisso e, principalmente, trabalho. Tudo isso com o objetivo de levar dignidade e qualidade de vida a todos os habitantes do município, e, para isso, esforços não serão medidos. A Califórnia está passando por um excelente momento no quesito de obras públicas. Dessa forma, essa gestão conseguirá deixar um legado significativo em Barra do Piraí”, comentou o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves.