Barra do Piraí ganha selo de combate ao racismo e promoção da igualdade racial

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 18:09 horas

Barra do Piraí- A Prefeitura do Rio de Janeiro, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)e o grupo Coalizão Brasileira de cidades inclusivas e sustentáveis, conferiu ao município de Barra do Piraí o selo de combate ao racismo e promoção de igualdade racial.

A comenda serve como uma certificação para que a administração municipal consiga recursos e fundos contra o racismo nas esferas maiores. A distinção foi conferida à Assessoria de Igualdade e Promoção Racial (Assepir), da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, bem como a outros 24 municípios do estado do Rio de Janeiro.