Barra do Piraí inaugura Castramóvel que atenderá distrito de Ipiabas

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 14:11 horas

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí inaugurou nessa semana mais um Castramóvel para levar o serviço ao distrito de Ipiabas. No total, serão quatro polos de atendimento, sendo um o caminhão que percorre os bairros.

Ipiabas

Com a inauguração do posto de Ipiabas, que já aconteceu, e do posto do distrito da Califórnia, agendada para a próxima segunda-feira, 31, a prefeitura avança na consolidação de uma rede de serviços para a promoção e a defesa dos “amigos de quatro patas”.

O Castramóvel de Ipiabas vai funcionar às segundas e terças-feiras, e o da Califórnia às quartas e quintas. O atendimento do caminhão que percorre os bairros, de modo itinerante, será mantido às quintas e sextas, assim, o município terá, de segunda a sexta, algum dos polos abertos. Para se cadastrar, é preciso enviar uma mensagem de texto, pelo WhatsApp, para (24) 99821-7699 – apenas mensagem escrita, pois o número não recebe chamadas de voz, nem gravações de áudio.

Após enviar a solicitação, pelo telefone, é só aguardar que, pela ordem de chegada dos formulários, a equipe da Superintendência do Bem-estar Animal entrará em contato, agendando dia e horário para a cirurgia.

O superintendente do Bem-Estar Animal, Felippe Carotta, comentou que Ipiabas e Califórnia foram bairros escolhidos para receber os Castramóveis.

– São áreas com uma concentração maior de animais de rua, seja por se tratar de um distrito de características rurais, como Ipiabas;, seja pela questão da densidade populacional, como em Califórnia. O prefeito tem planos de contemplar também, futuramente, Vargem Alegre/Dorândia e São José do Turvo, fechando um ‘cinturão’ de postos de castração, para que mais ‘peludinhos’ sejam alcançados por esse trabalho de amor aos animais – afirmou.

Já o prefeito Mario Esteves explicou que o objetivo é que, a longo prazo, o município não tenha mais animais em situação de rua sem estar castrados.

– Com quatro frentes de trabalho, a expectativa é de que, com o passar dos anos e a continuidade do projeto, Barra do Piraí controle, de maneira significativa, a população de animais de rua. É uma questão de saúde pública e também de humanidade, pois a preocupação com os animais é algo que nos humaniza – pontuou.

Quatro anos de Castramóvel

Barra do Piraí anunciou a criação do Castramóvel em maio de 2017 e desde então já realizou 10 mil atendimentos de animais do município. Segundo a prefeitura, além do Castramóvel, a prefeitura também construiu o Lar de Passagem São Francisco de Assis e criou a Superintendência do Bem-estar Animal, entre outras iniciativas que transformaram Barra do Piraí em referência quando se trata do assunto.