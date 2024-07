Barra do Piraí inaugura primeira Procuradoria da Mulher do Sul Fluminense

Barra do Piraí – Foi inaugurada na noite desta quarta-feira (3), a Procuradoria Especial da Mulher de Barra do Piraí. O órgão, vinculado à Câmara Municipal da cidade, tem o objetivo de promover a igualdade de gênero e a representação das mulheres, bem como o enfrentamento a todas as formas de discriminação e de violência.

A Procuradoria é uma iniciativa das vereadoras Kátia Miki (Solidariedade) e Roseli Enfermeira (Cidadania) e contou com total apoio do presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto (MDB), da Mesa Diretora e de todos os vereadores. Barra do Piraí é a primeira cidade do Sul Fluminense a implantar o órgão.

“A Procuradoria da Mulher será um importante equipamento de assistência, prevenção e combate à discriminação e violência contra a mulher. É mais um equipamento na luta pela igualdade de gênero, valorização, proteção e garantia dos nossos direitos. Agradeço o total empenho do presidente da Câmara, Rafael Couto, e dos vereadores da casa que abraçaram a causa”, destacou Kátia.

O presidente da Casa, Rafael Couto (MDB), endossou as palavras dos parlamentares, afirmando que a Câmara não mediu esforços para colocar o projeto em pauta e aprová-lo. “Para nós é uma grande satisfação darmos voz e condições para que este trabalho seja executado aqui no Legislativo”.

A Sala da procuradoria contará com servidoras públicos que serão qualificadas para o atendimento à mulher e está equipado com computador, telefone e internet. Um espaço acolhedor e com privacidade. Em breve será implantado também um canal exclusivo no WhatsApp.

O espaço acolherá mulheres que estejam vivendo quaisquer tipos de violação de direitos. As vereadoras Kátia Miki e Roseli Enfermeira, serão a Procuradora e Procuradora Adjunta respectivamente.

A inauguração contou com a presença do prefeito Mário Esteves, dos vereadores Rafael Couto, Roseli Enfermeira, Elves Costa, da subsecretária da Mulher, Tatiana Carvalho, presidente da OAB Mulher de Barra do Piraí, Mariângela Souza, da presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Rosemeri Cardoso, da presidente do CREAS, Gisele Chicarino e da diretora da Proteção Especial da secretaria municipal de Assistência Social, Tatiana Favieri.

A Procuradora da Mulher da Câmara Federal, deputada Soraya Santos (PL), enviou vídeo saudando e parabenizando a Câmara Municipal pela inauguração do órgão.

“Estou muito feliz por ter sido a autora do projeto que possibilitou a criação desse importante equipamento. Barra do Piraí sai na frente, e quem ganha somos nós, as mulheres barrenses. Cada vez mais, as mulheres vêm ocupando postos de lideranças em todo o país, e espaços que defendem a igualdade de direitos, são sempre bem-vindos”, concluiu Kátia Miki.