Barra do Piraí incentiva produtores rurais a solicitarem isenção de ICMS na conta de luz

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 09:14 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Meio Ambiente de Barra do Piraí iniciou uma campanha para incentivar os produtores rurais da cidade a impetrarem com ações pedindo a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da conta de energia elétrica.

Segundo o secretário, Francisco Barbosa Leite, no atual cenário, em que os produtores rurais enfrentam desafios financeiros e altos custos operacionais, a oportunidade surge para aliviar o peso desses encargos. “O benefício é garantido pela Lei 9.360, que pode resultar em uma redução nos custos de energia elétrica. E a Secretaria Municipal de Ambiente está incentivando os produtores locais a requererem esse direito”, disse.

De acordo com a Secretaria, o pedido de isenção deve ser feito através da plataforma (http://www.sistemafaerj.com.br/isencao-icms-documentos/) do Sistema Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FAERJ).

“Para o produtor rural usufruir do benefício de isenção de ICMS na conta de luz da área de concessão da Light, basta seguir algumas etapas simples. O primeiro passo é acessar o site do Sistema FAERJ e verificar a lista de documentos necessários para a solicitação do benefício. O limite mensal de dispensa para consumo de até 1000 KW/h por estabelecimento rural, ficando o restante do fornecimento sujeito à regra de tributação do ICMS definida pela legislação”, é o que explica o secretário.