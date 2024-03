Barra do Piraí inicia reconstrução de 14 km de calçadas no Centro

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí iniciou, nesta segunda-feira (4), a reforma de 14 quilômetros de calçadas na região Central da cidade. As obras fazem parte do projeto de revitalização do Centro, que começaram em dezembro com a reforma de três praças. O início das obras está concentrado na Rua Aureliano Garcia – Rua da Estação.

O secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, explicou que as calçadas irão passar por um processo de adequação e padronização com novo meio fio guia, piso podotátil de alerta amarelo, piso drenante 40×40, piso drenante 10×20, concreto polido, placa cimentícia 45×45 e preenchimento de concreto.

“Há muito tempo, não era feita a devida manutenção nas calçadas do Centro e adjacências. Atualmente, temos pisos soltando, buracos, tampas de gás, hidrômetro e mais. Então, notando essa necessidade de melhora, a Secretaria de Obras públicas montou o projeto. Além disso, nós iremos fazer diferente de todos os outros que fizeram trabalhos nesses locais, visto que eles fizeram calçadas em cima de calçadas. Ou seja, existem pontos em que temos três níveis num mesmo local. O projeto visa chegar até o solo e, a partir de lá, fazer uma base mais sólida com materiais de qualidade”, apontou o chefe da pasta. A partir desta semana, os trabalhos serão realizados a partir das 17 horas, pensando no fluxo do comércio local e na população.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, destacou a importância da obra.

“Melhorar a qualidade das calçadas do nosso município é uma questão de segurança e de saúde pública. Foram várias vezes que pessoas tropeçaram e caíram por conta de uma estrutura que não é digna da cidade de Barra do Piraí. Houve vezes em que idosos caíram, quebraram o fêmur e não conseguiram se recuperar, sendo que alguns chegaram a morrer. A prefeitura idealizou esse projeto para mudar a realidade que presenciamos na cidade no dia a dia. O Centro estará totalmente revitalizado e um legado significativo será deixado pelo poder público aos barrenses”, finalizou o prefeito.

