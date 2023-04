Barra do Piraí intensifica combate ao mosquito da dengue

Matéria publicada em 10 de abril de 2023, 18:55 horas

Secretarias de Educação e Saúde realizaram caminhada de conscientização no distrito de Ipiabas

Barra do Piraí – Uma manhã destinada à conscientização sobre o combate a arboviroses (dengue, zika, chikungunya) foi promovida, nesta segunda-feira (10), pelas Secretarias de Educação e de Saúde de Barra do Piraí. O evento ocorreu em Ipiabas e contou com apresentações na escola municipalizada Jorge de Freitas Tinoco e uma caminhada nos arredores do colégio para conscientizar a população.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, frisou sobre a importância de instruir as crianças a respeito dos cuidados necessários para impedir a proliferação dos vetores da doença. “É de extrema importância que as crianças, desde cedo, sejam ensinadas a ser agentes do combate às arboviroses. Em grande parte dos casos, os focos da doença estão localizados dentro das nossas próprias casas e, por isso, ter essa precaução, em nossas moradias, já é um grande passo. Atividades como essa sempre serão valorizadas e incentivadas”, afirma o prefeito.

Sobre a iniciativa, o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, destacou que a ação é fundamental para disseminar os ideais de prevenção entre as crianças. “Através dessa parceria com a Educação, nós conseguimos, através de duas vertentes, aumentar as chances de sanar um grande problema. A Dengue, a Zika, a Chikungunya e outras são doenças que, infelizmente, são muito comuns por todo território nacional. Sendo assim, mostrar às crianças o valor da prevenção é imensamente relevante”, disse o secretário.

O secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa, ressaltou como a educação pode contribuir para ajudar a população nas mais diversas áreas. “Tratar o assunto a partir de palestras temáticas como essa (‘Todo dia é dia de combater o mosquito’) é um modo prático de levar informações até às crianças. Sabemos que a infância é um período muito importante para absorção de qualquer aprendizado e o combate ao Aedes aegypti é algo crucial a ser ensinado”, frisou Wanderson.

As arboviroses são doenças transmitidas por mosquitos e podem ser facilmente adquiridas nos mais diferentes ambientes, sejam eles urbanos ou rurais. São doenças em que os vírus causadores são transmitidos pelo Aedes aegypti e estão presentes em todo estado do Rio de Janeiro. Devido a isso, diversas campanhas são organizadas com o objetivo de evidenciar o motivo de se combater o aumento da reprodução dos mosquitos.