Barra do Piraí: Jovem é preso com drogas após troca de tiros com a PM

Barra do Piraí – Agentes da Polícia Militar prenderam um jovem de 19 anos e apreenderam drogas após uma troca de tiros na noite de sábado (24), na Rua Rafael Antunes, no bairro Caixa d’Água Velha, em Barra do Piraí. Dois homens conseguiram fugir do local durante o confronto.

Os policiais foram até o bairro ao receberem denúncia sobre um homem armado. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros por três homens e revidaram efetuando disparos contra os suspeitos. Dois deles conseguiram fugir durante o confronto e um jovem de 19 anos foi detido. Com ele, os PMs encontraram 81 pedras de crack, 79 invólucros de maconha e 54 pinos de cocaína.

O suspeito foi levado junto do material à 88ª DP, onde permaneceu preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico.