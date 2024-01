Barra do Piraí lança programa de formação de gestores

Barra do Piraí – A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí está promovendo o curso “Liderança de Alta Performance”, voltado para as equipes diretivas das escolas municipais do município. O primeiro encontro aconteceu na quarta-feira (17), no auditório da NSA Contabilidade, no Centro. Os demais estão sendo administrados de forma remota e se encerram na terça-feira (23).

O objetivo é capacitar os líderes escolares para alcançar um bom desempenho em suas funções, impactando positivamente a qualidade da educação. “A administração municipal tem aplicado recursos dentro e fora de sala de aula para alcançar propósitos amplos na educação. Além de refazer, reconstruir duas dezenas de escolas, já chamamos mais de 300 professores, bem como demais profissionais para atuação em sala de aula. Não obstante a isso, a prefeitura deu nove mil tablets por acreditar que a sabedoria pode vir por meio de novos recursos, como os digitais. Além disso, a capacitação contínua necessita ser feita, com direcionamentos que vão surgir efeitos”, revelou o prefeito Mario Esteves.

De acordo com o prefeito, os investimentos aplicados na rede municipal de educação foram fundamentais para alcançar professores, dentro e fora da sala de aula, e, agora, com olhar voltado aos diretores. O chefe do Executivo relembra que a Educação aplica mais de 30% do orçamento em “propostas que vão desde infraestrutura, merenda escolar e pedagógicas, para obtenção de melhores resultados”.

Curso

O curso “Liderança de Alta Performance” – liderado pelo mestre em Educação, William Alves – tem como propósito abordar questões fundamentais para uma liderança eficaz, promovendo o desenvolvimento de habilidades de gestão, comunicação, mediação de conflitos, tomada de decisão e motivação da equipe.

Segundo o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa, ao longo dos quatro encontros, os participantes serão capacitados para liderar suas equipes, promovendo um ambiente escolar produtivo e positivo.

“Ao longo do tempo, os desafios vão aparecendo, para os agentes políticos e, principalmente, aos professores e equipe diretiva. Para enfrentar todos esses momentos, precisam estar cientes de como promover uma liderança com bons resultados. A educação pública está de olho nas possibilidades de crescimento e caminhos para se chegar a performances cada vez maiores, que podem colocar a educação barrense como uma das melhores. Acreditamos que podemos chegar lá”, apontou Wanderson.