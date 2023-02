Barra do Piraí lança programa Educação em Tempo Integral - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 17:12 horas

Barra do Piraí – No primeiro dia do ano letivo de 2023, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, participou, com a Secretaria Municipal de Educação, do lançamento do programa “Educação em Tempo Integral”. O Ciep 284 Nely Toledo Rocha, no distrito da Califórnia, recebe a iniciativa pioneira do projeto. No evento promovido na manhã desta quarta-feira (8), o prefeito Mario Esteves deu o pontapé na iniciativa, que deve se estender às demais unidades de ensino da rede pública municipal.

Lançado na década de 1980, pelo governador Leonel de Moura Brizola, os Centros Integrados de Educação Pública (Ciep) tinham como principais projetos desenvolver o ensino em tempo integral, fazendo com que o aluno ficasse na escola em turno e contraturno, com aulas que fugiriam da grade curricular básica e tradicional. Aulas de artes, desporto e outras seriam aplicadas em todos os Centros. Porém, o projeto foi pouco desenvolvido e raramente saía do papel.

O secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, ressaltou a importância desta modalidade para a ampliação do ensino no município barrense. Logo depois, frisou que a organização da proposta da “Educação em Tempo Integral” oferecerá aos alunos a matriz curricular de Português, Matemática, Arte, Educação Física, Geografia, História, Ensino Religioso, Informática, Libras, Ciências Naturais, Língua Inglesa e Atividades Recreativas.

O prefeito Mario Esteves ressaltou que a “educação é a principal ferramenta para a socialização”, e aponta que a ideia já nasce destinada a dar certo, uma vez que alunos da rede municipal, que estavam matriculados em Volta Redonda, passaram a se inscrever em escolas de Barra do Piraí. Lembrou que as escolas estão sendo adaptadas para este fim e que acredita no potencial de professores e alunos.

“Hoje vemos crianças que chegam pela primeira vez na escola. E elas precisam ter gosto nos estudos. Falo especificamente aos pais, que vale muito ter um diploma nas mãos, mas reforço que o investimento maior precisa ser no conhecimento e na leitura. Estamos começando mais um ano letivo e aposto na grandeza dessa iniciativa. Meninos e meninas estarão muito bem cuidados e cheios de sabedoria dentro dessa escola, que receberá investimentos em infraestrutura, assim como nas outras quatro instituições que vão se somar às mais de duas dezenas que fizemos ao longo desses seis anos”, finalizou o chefe do Executivo.