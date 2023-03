Barra do Piraí lança projeto digital em parceria com Uerj - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 19:46 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Educação da Prefeitura de Barra do Piraí lançou, nesta quarta-feira (22), o projeto “Recursos Digitais em Educação: a Tecnologia como Estratégia de Ensino-Aprendizagem em Contexto Pós-Pandemia”, em evento no Ciep Brizolão 428 Municipalizado Dona Mariana Coelho, em Vargem Alegre. A proposta – uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) – foi desenvolvida por meio do edital divulgado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), de apoio à melhoria das escolas da rede pública sediadas no estado do Rio de Janeiro ainda em 2021.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, o projeto busca investir na implementação de recursos tecnológicos no ambiente escolar, a fim de oferecer aos alunos o acesso à tecnologia com vistas à melhoria do processo de aprendizagem. Os estudantes da unidade de ensino onde será realizado projeto terão contato com uma diversidade de equipamentos no que se refere ao acesso à tecnologia. A oferta do ensino remoto no período da pandemia evidenciou que apenas uma parcela da população acessou as atividades por meios tecnológicos, ao passo que outro grupo acessou por meio das atividades impressas. Nesse sentido, investir na criação de uma sala com recursos tecnológicos, bem como na melhoria das salas de aula com aparatos tecnológicos apresentam-se como soluções para solucionar as disparidades que foram diagnosticadas entre o universo de alunos da unidade de ensino Ciep Brizolão 428 Municipalizado Dona Mariana Coelho.

O projeto local ainda informa que: a metodologia para a implementação da proposta será a utilização de uma infraestrutura disponível na instituição para servir de espaço tecnológico à realização de aulas e gravação de vídeos-aulas tanto pela equipe docente da unidade como por outras de ensino do município, algo que estabelecerá um espaço de produção tecnológica a nível municipal. A sala tecnológica será utilizada pelos profissionais da educação com auxílio de mediadores da equipe de informática da Secretaria de Educação.

“É um ganho imenso para a educação pública, não somente para Barra do Piraí, pois também serve como exemplo para todo o estado. Mostra que temos potencial para investir em parcerias com instituições. Além disso, prova que nossos profissionais se mostram aptos para apresentar propostas capazes de competir, de igual pra igual, com as demais do Rio de Janeiro”, diz o secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, relembrando que, além da verba para compra e instalação dos equipamentos, o projeto contará com oito profissionais.

O projeto barrense foi criado pelo professor mestre Gildo Felipe Bernardo e pelo professor doutor Luiz Carlos de Oliveira Lopes, membros da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação; bem como pelo pedagogo mestre Jorlandro Augusto Louzada, diretor do Ciep, e pelo professor Dr. Glaucio José Marafon, titular do Instituto de Geografia da Uerj.

“A Educação fica honrada com a escolha do projeto barrense. É muito mais do que implementar uma iniciativa, é a chance de propiciar que adolescentes e jovens venham a conhecer as novas tecnologias que ajudam na educação de qualidade. Barra do Piraí tem primado isso com o ‘1 Tablet por Aluno’ e o desenvolvimento da realidade virtual; o metaverso; e, agora avança em mais uma escala no sentido de ver seus alunos mais conectados com o mundo moderno”, frisa o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves.