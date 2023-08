Barra do Piraí lança Refis com desconto de 100% de multas e juros

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí lança, nesta sexta-feira (1°), a campanha “Barrense em Dia”. O programa oferece desconto de até 100% de juros e multas nas dívidas de contribuintes com a prefeitura de Barra do Piraí.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Fazenda, o programa aceita débitos inscritos na dívida ativa até 31/12/2022. A ação ocorrerá até o dia 20 de dezembro de 2023. Para realizar a solicitação de regularização, basta comparecer à Secretaria de Fazenda do município, no prédio principal, e ficar em dia com a prefeitura. Para ter o benefício da anistia, é necessário que o contribuinte realize o recadastramento imobiliário.