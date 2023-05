Barra do Piraí leva VI edição do projeto “Barra Cidadã” ao São José do Turvo

Matéria publicada em 30 de maio de 2023, 08:03 horas

Barra do Piraí – Uma das ações sociais mais relevantes de Barra do Piraí chegou a um novo local em sua sexta edição. No sábado, 27, a Prefeitura do município, por meio da Secretaria de Comunicação, promoveu o “Barra Cidadã” no distrito de São José do Turvo. O projeto que já havia passado por locais como o Centro da cidade, os bairros do Morro do Gama e Areal e os distritos da Califórnia e Dorândia, chegou ao Turvo oferecendo uma série de serviços para a população do local em parceria com várias outras secretarias e instituições privadas.

Referente aos serviços e atividades ofertadas, a Secretaria de Agricultura realizou o agendamento para a aplicação da vacina contra brucelose bovina para o rebanho do distrito e a distribuição do imunizante contra febre aftosa. Além disso, a pasta contou com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater- Rio), que efetuou suporte quanto à documentação rural. A Secretaria de Educação estava representada por Vera Rosa, coordenadora do projeto “Semeando com Alegria”.

A Assistência Social ofereceu informações acerca do programa Família Acolhedora e atendimentos do CadÚnico (Bolsa Família, tarifa social de energia elétrica, Minha Casa Minha Vida, BPC, Id Jovem, carteira do idoso e isenção de taxa para concursos públicos), enquanto isso, a Fazenda ficou responsável pela emissão de segunda via de IPTU e TAE, e por fornecer informações sobre regularização do cadastro imobiliário e transferência de titularidade de imóvel. Já Secretaria do Complexo da Califórnia, concedeu orientação jurídica através da Dra Norma Sueli, subsecretária do distrito.

A Saúde trabalhou no evento com uma campanha de vacinação contra covid, catapora e influenza, agendamento de citopatológico, atendimentos odontológico e cardiológico e testagem rápida de IST. Aliado a isso, a Superintendência do Bem-Estar Animal realizou avaliações em animais e agendamento de castração. Por fim, dentre as instituições privadas presentes na ação social estavam o Cartão de Todos, o Grupo Arimateia, Mulheres em Foco, e os Doutores da Esperança.

O secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Almeida, comenta sobre a grande importância da prática para os cidadãos do Turvo. “Essa é uma ação que tem atendido diversos pontos da nossa cidade e, sem dúvidas, essa edição ocorrida em São José do Turvo foi de suma importância. Os moradores do local, que fica muito distante da sede do município, puderam usufruir de diversos serviços oferecidos pela prefeitura”, aponta Monteiro

A secretária de Comunicação, América Tereza do Nascimento, fala sobre o sentimento de presenciar mais um “Barra Cidadã” saindo do papel e confirma onde será a próxima edição. “É gratificante ver mais uma edição desse evento se formando em nossa cidade, afinal, ele permite que haja um diálogo entre o poder público e a população, oferecendo serviços e atividades de interesse dos habitantes. No mês de junho o projeto vai para o bairro Vale do Ipiranga, assim que a data for definida, ela será postada em nossas redes sociais”, afirma a secretária.

Mario Esteves, prefeito de Barra do Piraí, apontou para o esforço e empenho da equipe do governo municipal na realização do projeto. “Essa ação foi possível graças ao trabalho coletivo dos profissionais da prefeitura. Por meio dessa união, conseguimos levar o que o poder público tem de melhor para a população, cooperando para democratizar o acesso a atividades relevantes para sua vida. Por isso, agradeço imensamente aos secretários e secretárias do município por toda a dedicação na realização de projetos que visam, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida dos habitantes” finaliza o chefe do executivo.