Barra do Piraí mantém estado de alerta por conta das chuvas

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 07:45 horas

Município registrou dois deslizamentos de terra sem vítimas

Barra do Piraí – A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí mantém o estado de alerta na cidade por conta das chuvas que vem castigando a região nos últimos dias. Em nota, divulgada na manhã desta terça-feira, dia 8, a Defesa Civil informou que devido a cheia do Rio Paraíba do Sul a população ribeirinha deve ficar em estado de alerta. O município registra dois deslizamentos de terra, sendo um no Belvedere e outro na Coleta, em terrenos particulares e sem vítimas.

Na noite de ontem, segunda-feira, 7, agentes da Secretaria de Defesa Civil percorreram diversos pontos da cidade e informaram que, praticamente todos os bairros do distrito Sede, como Centro, Oficina Velha, Matadouro, 10 de Março, Chácara Farani, Vila Helena, Ilha Joaquim Duarte, Muqueca, Maracanã, Chalé, Boca do Mato, Santo Cristo, Vargem Grande, Roseira e Ponte Vermelha foram atingidos pelas cheias dos rios Piraí e Paraíba do Sul. Apesar disso, ainda não há registros de desalojados e desabrigados.

O prefeito Mario Esteves acionou todas as secretarias para que deem suporte às famílias atingidas pelas chuvas. “Todas as secretarias estão a serviço da população. Bairros que já estão debaixo d’água e comprometidos, são prioridades. Desde o Serviços Públicos até a Assistência Social, passando pela própria Defesa Civil e outros, todos estão mobilizados. E acreditamos que a população barrense, como sempre, vai ajudar também”, aponta o prefeito.