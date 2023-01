Barra do Piraí monta estratégia para divulgar Controladoria Municipal - Diário do Vale

Barra do Piraí monta estratégia para divulgar Controladoria Municipal

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 07:29 horas

Barra do Piraí – Integrantes da Secretaria de Comunicação Social e da Controladoria Geral do município se reuniram na tarde da última quinta-feira (26), para estabelecer estratégias e planejamentos para a divulgação de informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo departamento de controle.

A Controladoria Geral tem como função principal planejar e coordenar ações que sejam ligadas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, ao combate à corrupção e a outros segmentos. Sendo assim, ela exerce a fiscalização e providencia dados que são responsáveis por fundamentar a transparência dos órgãos municipais. A partir disso, a ação conjunta realizada pelas secretarias chega com o papel de modificar a forma de difusão de informações relacionadas à Controladoria Geral.

Sobre a busca por novas estratégias de divulgação, o controlador geral do município, Wendel Caruzo, afirmou que transmitir informações sobre a Controladoria para a população é muito importante, já que ela é responsável por uma parte importante da regulamentação dos direitos democráticos dos habitantes. Por isso, proporcionar um entendimento sobre suas atividades é imprescindível. “Buscar novos meios de transmitir informações é essencial. A Controladoria deve fiscalizar áreas do governo e disponibilizar dados para os munícipes, promovendo a transparência da Administração Pública”, evidencia o controlador.

A secretária de Comunicação Social, América Tereza, declarou que o planejamento elaborado é uma maneira de facilitar o entendimento sobre as atividades feitas pela Controladoria Geral. “Os planos de divulgação conversados na reunião tem como aspecto principal difundir de maneira acessível informações sobre um setor muito importante do governo municipal. A transparência é algo fundamental para o governo e deve sempre ser garantida”, explicita a secretária.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, expressou sua satisfação a respeito da ação conjunta e reiterou que levar informações e compreensão para a população deve ser um dos aspectos principais de qualquer governo. “A ação conjunta feita pela Comunicação e a Controladoria, com certeza, irá trazer frutos para os barrenses. A Controladoria tem um papel verificador importantíssimo e esclarecer isso para a população é algo muito relevante”, finaliza o chefe do Executivo.