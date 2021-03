Matéria publicada em 20 de março de 2021, 14:55 horas

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves usou as redes sociais neste sábado, dia 20, para tranquilizar a população de Barra do Piraí quanto ao abastecimento de oxigênio na Santa Casa, onde funciona o Centro de Triagem para a Covid-19 do município. De acordo com o chefe do Executivo, a unidade possui a sua própria usina de produção de O2, o que garante que não haverá falta. O país está em alerta após entidades médicas chamarem a atenção, na sexta, 19, para o risco da falta de medicamentos para intubação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Brasil.

A possibilidade do colapso motivou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a autorizar o uso de cilindros industriais para armazenar oxigênio hospitalar e uma série de outras medidas, no sentido de evitar o desabastecimento do chamado kit intubação, usado no tratamento de pacientes graves da Covid-19. Nesta madrugada, pacientes internados em um hospital público de São Paulo precisaram ser transferidos por conta de problemas no fornecimento de oxigênio.

Esteves aproveitou o momento para tranquilizar os barrenses no tocante à possibilidade de acontecer o mesmo na cidade. O prefeito relatou como dois hospitais locais começaram a produzir seu próprio oxigênio, deixando de depender do fornecimento de terceiros.

– Em fevereiro de 2017, quando tomei a decisão de intervir na administração da Santa Casa, a crise no hospital era talvez a pior de sua história. Além dos problemas financeiros e administrativos, havia uma dívida com a White Martins, que fornecia oxigênio. Já naquela época, sem a menor ideia de que enfrentaríamos uma pandemia tão grave, fizemos algo que viria a se tornar, hoje, um trunfo para salvar vidas: passamos a produzir o nosso próprio oxigênio – contou.

Mario prosseguiu assegurando que Barra do Piraí está segura em relação ao oxigênio.

– Montamos usinas de oxigênio tanto na Santa Casa quanto no Maria de Nazaré, de modo que a nossa produção é independente. Agora, neste momento extremamente delicado, com pessoas morrendo sufocadas por falta de oxigênio, nós temos essa segurança em Barra do Piraí: aqui, não vai faltar oxigênio – finalizou.