Barra do Piraí não registra mortes por Covid-19 pelo quinto dia seguido

Matéria publicada em 30 de junho de 2020, 19:56 horas

Município segue com 26 óbitos deste o dia 25 deste mês

Barra do Piraí – O município não registra mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, pelo quinto dia seguido. O último óbito ocorreu no dia 25 deste mês, desde então segue com 26 mortes causadas pela doença. Barra do Piraí tem mais 12 novos casos de coronavírus, chegando ao total de 383. Destes, 342 já estão recuperados, 13 estão em isolamento domiciliar.

Dos 19 leitos clínicos, quatro estão ocupados entre pacientes confirmados e suspeitos com a Covid-19 internados. Já dos oito leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), dois estão ocupados.

Dos casos confirmados, dois estão em leitos clínicos no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, e na Santa Casa de Barra do Piraí.