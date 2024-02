Barra do Piraí: obras do desvio provisório no KM-258 da BR-393 chegam a 60%

Barra do Piraí – A concessionária K-Infra informou nesta segunda-feira (26) que as obras do desvio provisório no KM 258 da BR-393, em Barra do Piraí, atingiram mais de 60% de conclusão. Com previsão de ser finalizado até o dia 1 de março, o desvio provisório em sistema de pare e siga beneficiará tanto veículos pesados (caminhões e carretas) quanto veículos de passeio.

Desde a madrugada de 22 de fevereiro, o trecho localizado no bairro Lago Azul encontra-se totalmente interditado, após o evento climático que resultou na ruptura das pistas em ambos os sentidos (sul e norte) da BR-393. A K-Infra, atenta à situação, acionou imediatamente a Defesa Civil e procedeu com a interdição preventiva para salvaguardar a integridade dos usuários.

Até a liberação do desvio provisório em sistema de pare e siga, caminhões e demais veículos de grande porte não devem utilizar a BR-393 no trecho afetado, optando pelas rodovias BR-116 e BR-040 como alternativas em seu percurso (veja detalhes abaixo).

Rotas Alternativas Disponíveis neste momento (26.02):

Veículos de passeio e caminhões de 2 eixos:

Sentido São Paulo: Acesso por Barra do Piraí nos km 252 e 255, retornando à BR-393 no km 259.

Sentido Barra do Piraí (de Volta Redonda): Acesso por Barra do Piraí no km 259.

Carretas e caminhões com mais de 3 eixos:

Sentido Nordeste (de São Paulo): Uso da Dutra e subsequente BR-101.

Sentido São Paulo (de Três Rios): Uso da BR-040 sentido Petrópolis e continuação pela Dutra.

Doações

A K-Infra está realizando, em apoio a população afetada pelas fortes chuvas da última semana na cidade de Barra do Piraí, campanha de arrecadação de donativos e para isso instalou dez pontos de arrecadação de alimentos, água mineral e itens de higiene. As doações podem ser feitas na sede da concessionária em Vassouras, na balança de pesagem, nas praças de pedágio e bases de atendimento aos usuários.

Veja abaixo os KMs de cada ponto de doação :

SAUs: KMs 125 (Sapucaia), 159 (Três Rios), 194 (Paraíba do Sul), 230 (Vassouras), 268 (Barra do Piraí)

Praças de Pedágio: KMs 125 (Sapucaia), 195 (Paraíba do Sul), 265 (Barra do Piraí)

Outros pontos: Balança KM 137 (Sapucaia) e a Sede Administrativa KM 233 (Vassouras)