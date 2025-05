Barra do Piraí oferece cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com o Firjan Senai

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí, em parceria com o Firjan Senai, está oferecendo novas vagas para sete cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de maio, presencialmente no SINE do município.

Os cursos disponíveis são: Almoxarife, Fotografia Digital, Marketing Digital, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Assistente de Operações em Logística, Desenvolvedor de Conteúdos para YouTube e Desenvolvedor de Projetos Maker em FabLab.

As novas vagas fazem parte do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre a prefeitura e o Firjan Senai, que já trouxe outros três cursos de qualificação profissional para a cidade neste ano. O anúncio da nova etapa foi feito na última quarta-feira, dia 7.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da cidade: “O ACT entre a prefeitura e o Firjan Senai está trazendo muitos benefícios para o município. Mais do que formar talentos, estamos agregando valor à vida profissional dos barrenses, criando oportunidades reais de crescimento e fortalecendo a economia local. Este é um passo muito importante rumo a um futuro mais próspero, justo e com mais dignidade para nossos cidadãos”, afirmou.

As aulas estão previstas para começar no dia 3 de junho e serão realizadas no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, antiga estação ferroviária, mesmo espaço onde ocorreram os cursos oferecidos anteriormente por meio do ACT.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer ao SINE, localizado na Travessa Assumpção, nº 45, no Centro (ao lado da Prefeitura), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. É necessário apresentar CPF, RG, comprovante de escolaridade e comprovante de residência. No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável legal no momento da inscrição.

A prefeita reforçou o convite à população: “Essa é uma grande oportunidade para os barrenses, por isso, apresentem-se no SINE até o dia 23 de maio e deem um up na sua vida profissional”, concluiu.