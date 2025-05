Barra do Piraí oferece vagas em cursos gratuitos no Cederj 2025.2

Barra do Piraí – O polo de Barra do Piraí participa do Vestibular Cederj 2025.2, que oferece cursos gratuitos na modalidade semipresencial. As inscrições vão até o dia 15 de maio e os candidatos poderão concorrer às vagas nos cursos de Administração, Sistemas de Computação e Pedagogia.

Criado em 2000, o Consórcio Cederj tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior público, especialmente através do Ensino a Distância (EAD) e Semipresencial. O consórcio é resultado de um acordo entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e as instituições de ensino superior públicas do estado.

Os estudantes têm acesso a material didático gratuito, desenvolvido especificamente para a modalidade EAD, nas versões impressa e digital. Além disso, a instituição oferece suporte acadêmico por meio de 43 polos de apoio presencial, acesso a um ambiente virtual de aprendizagem e acompanhamento contínuo com tutorias presenciais e on-line.

Ao todo, 15 cursos estão disponíveis no Consórcio Cederj: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Sistemas de Computação, Segurança Pública e Gestão de Turismo.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância do Consórcio para a cidade. “O Consórcio Cederj transformou e continua transformando a vida de muitos barrenses. O estudo é uma das chaves para a nossa realização profissional e pessoal. Tenho certeza de que muitos estudantes do polo de Barra do Piraí sairão formados e agregarão muito ao mercado de trabalho do nosso município”, afirmou a prefeita.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de maio pelo site https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2025-2/. O valor da inscrição é R$ 89,90, mas há possibilidade de isenção dessa taxa, conforme os critérios estabelecidos pelo edital.