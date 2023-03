Barra do Piraí: oitava edição da Rota da Cerveja começa nesta sexta em Ipiabas - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 18:11 horas

Barra do Piraí – O festival “Rota da Cerveja” acontece na Estação de Ipiabas, em Barra do Piraí, nesta sexta-feira (3) e sábado (4), a partir das 21h, já no domingo (5), a festa está marcada para começar às 16h. O evento possui entrada gratuita, e conta com diversas cervejarias artesanais, beer trucks, área gastronômica, além de atrações musicais que chamam a atenção do público. A Rota da Cerveja é o primeiro evento do mês de março que integra o projeto “Ipiabas Cinco Estações”.

No primeiro dia do festival, o Ultra Voltz se apresenta seguido de Toni Platão, vocalista da banda de sucesso dos anos 80, Hojerizah. Os Irmãos Brothers Club Band se apresentam no sábado seguidos pelo Social Reggae. A banda Uns e Outros irão finalizar a noite do dia 4. No domingo, a festa começa mais cedo com Dom Paulinho de Lima seguido da Kaio Filipi Blues Band, que encerram o evento em Ipiabas.

O secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges, comentou sobre a realização desse evento. “A Rota da Cerveja é um festival muito querido pela população e completa oito anos desde sua criação. O evento além de trazer diversos rótulos de chopes artesanais e especiais, também trará atrações musicais inéditas na região, e diversificada área gastronômica”, observa o secretário.

“O distrito de Ipiabas é um local muito atrativo e charmoso e com um grande potencial turístico. É nossa função fomentar ao máximo esse setor, que gera movimentação comercial e lucro para a região”, comentou o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves.

A festa tradicional da região teve sua primeira edição em 2014, quando diversas cervejarias artesanais e bares especializados se instalaram em Ipiabas, que passou a ser um local de referência para os apreciadores da bebida.